Türkiye'de "VAR" ilk kez kullanıldı!

Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Erzurumspor evinde Ümraniyespor'u konuk etti.

Karşılaşmada Türk futbolu adına bir ilk yaşandı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler VAR sistemini kullandı ve penaltı kararı verdi.

TOP ELE ÇARPTI

Mücadele 2-2 devam ederken ev sahibi Erzurumspor etkili bir atak oluşturdu. Ceza sahasında içeriye çevrilen top Ümraniyesporlu oyuncunun eline çarptı.

Spor 11 Mayıs 2018 19:40 Antalyaspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLEAntalyaspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE aratması iki takımın taraftarları tarafından yapılmaya başlandı. Canlı Maç İzle ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Pozisyonu tam süzemeyen Arda Kardeşler, Video Asistan Hakem'e baş vurdu.

HAKEM VAR'A BAŞ VURDU PENALTI VERDİ

Sahanın kenarında pozisyonu tekrar izleyen maçın hakemi, Erzurumspor'un lehine penaltı atışı kararı verdi.

Türkiye'de ilk kez yaşanan bu olay sonrası Mert Nobre, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Kaynak: AA