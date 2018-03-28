"Türkiye'de üretip dünyaya satacağız"

Mondelez International'ın Türkiye Genel Müdürü Karagöz: "Türkiye'de üretip buradan dünyanın önemli bölgelerine satış yapacağız"

Kent markası ile birlikte Falım, First, Olips, Jelibon, Milka, Oreo, Toblerone gibi yerli ve uluslararası birçok markayı bünyesinde barındıran Mondelez International'ın Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, "Türkiye'de üretip buradan dünyanın önemli bölgelerine satış yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mondelez International'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karagöz, ihracatın büyümelerinde önemli yer tuttuğunu belirtti.

Karagöz, 2017 yılında geçtiğimiz yıla göre yüzde 56'lık büyüme gösterdiklerini belirterek ihracat rakamının da 220 milyon lira olduğunun altını çizdi.

En büyük ihracatın 9 bin 200 ton ile Amerika'ya ihraç edilen Sour Patch Kids olduğunu, onu Halls markası ile İngiltere ve Love Is (Şıpsevdi) markasıyla Rusya'nın izlediği bilgisini veren Karagöz, sözlerine şöyle devam etti:

"Eskiden bu ülkelere yapılan ihracat Ortadoğu'dan yönetiliyordu. 2018 itibarıyla bu operasyonu üzerimize alıyoruz. Böylelikle yüzde 10'luk bir satış üzerimize geçiyor. Bu oldukça önemli bir gelişme. Çünkü Türkiye'de üretip buradan dünyanın önemli bölgelerine satış yapacağız. Büyüklük olarak 17 milyon dolar gibi bir rakam söz konusu ama bunu kuvvetli çift hanelerle büyütmeyi hedefliyoruz."

"Son 6 yılda 200 milyon liralık yatırım yaptık"

Karagöz, Türkiye'nin Avrupa Bölgesi'nin en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'de 85 bin metrekare alanı olan fabrikamız, Mondelez dünyası içindeki en gelişmiş ve en büyük fabrikalardan birisi. Tatlandırıcıyı da 2017 başından beri Türkiye'de üretiyoruz. Şu anda yüzde 90 kapasite kullanım oranımız var. Son 6 yılda 200 milyon liralık yatırım yaptık. 2018 yılında da 42 milyon liralık yatırım yapmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Karagöz, Mondelez International Türkiye'nin 2018'de Fransa'nın St. Genest'deki üretim hattının Türkiye'ye taşınacağını kaydetti.

Dünyanın bir numaralı sakız üretimine sahip Fransa'nın Türkiye'ye üretimini taşınmasının Mondelez International'ın Türkiye'ye duyduğu güven olduğunun altını çizen Karagöz, hem de Türkiye'den tüm Avrupa'ya sakız üretimi gerçekleştirmek adına oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Karagöz, şunları kaydetti:

"2018 yılı itibarıyla Hollywood ve Trident sakızlarının üretimi ve ihracatı Türkiye'den gerçekleştirilecek. Bu önemli gelişme ile sakız üretimimizde ek bin 200 tonluk bir üretim ve 22 milyon liralık bir ihracat artışı bekliyoruz. Bununla birlikte sakız üretiminde de yüzde 9 artış öngörüyoruz. Ayrıca yepyeni lezzetleri Mondelez International Türkiye çatısı altında tüketicilerimizle tanıştırmaya devam edeceğiz. Sakız, şeker, çikolata ve bisküvi kategorilerinde yaklaşık 20 yeni ürünümüzü pazara sunacağız."

Kaynak: AA