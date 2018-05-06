Türkiye yağışlı bir hafta geçirecek

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye yağışlı bir hafta yaşayacak. Pazartesi günü Türkiye hemen hemen yağışlı. Özellikle salı günü kıyı Ege ve Marmara haricinde bir yağış söz konusu'' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, nisan ve mayıs aylarındaki yağışın ülke için önemine dikkati çekti.

Bu yıl özellikle bazı bölgelerin yeteri kadar yağış almadığını belirten Eroğlu, "Özellikle Güney Doğu Anadolu'da yağışlarda çok büyük azalma vardı. Akarçay Havzası, Afyonkarahisar civarında yağışlarda azalma vardı. Yüzde 25, 30 civarında yağışta azalma vardı" diye konuştu.

"Salı günü kıyı Ege ve Marmara haricinde yağış söz konusu"

Nisan yağmurlarının biraz geç geldiğini, mayıs ayı ile birlikte yağışların başladığını anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye yağışlı bir hafta yaşayacak. Pazartesi günü Türkiye hemen hemen yağışlı. Özellikle salı günü kıyı Ege ve Marmara haricinde bir yağış söz konusu. Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara hariç Türkiye yağışlı. Yağış daha sonra biraz doğuya kayıyor. Önümüzdeki hafta sonunda, özellikle cuma günü genellikle Doğu Anadolu ve Akdeniz, İç Anadolu'nun bir kısmı yağışlı geçecek. Marmara ve Karadeniz'de yağış yok. Zaten oralara çok yağış düştü. O yüzden fazla önemi yok."

Eroğlu, "Bu yağışlar sayesinde bir nebze ürünlerde toparlanma olacağına inanıyorum. Bu bizi çok sevindirdi. Çünkü gerçekten yağışlara çok büyük ihtiyacımız vardı. Dua ediyoruz inşallah rahmet devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Ajanslar