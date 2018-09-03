Türkiye ve Rusya'dan dev hamle: İmzalar atılıyor!

Türkiye ve Rusya 5 Eylül'de CNR Expo'da gerçekleştirilecek forum ile tarım anlaşmaları yapmaya hazırlanıyor

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği İstanbul Şubesinde başdanışman olarak görev yapan Artur Leontev, "Son zamanlarda Rusya ve Türkiye arasında ilişkilerimiz çok iyileşiyor. Sayın Putin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında görüşmeler oluyor. Bunu hem Türkiye hem Rus iş insanları görüyor. İlişkilerimizin iyi olduğunu anlıyor. Tahminimize göre Penza bölgesi bu etkinlik çerçevesinde birkaç anlaşma imzalayacak" dedi.



Rusya Federasyonu'nun sanayi bölgelerinden, Moskova'nın 600 km güneyinde kara ulaştırma ve demir yollarının kesiştiği, Çin'i Avrupa'ya bağlayan "Bir Kuşak Bir Yol" projesi ve kuzey-güney ulaşım koridoru üzerinde bulunan Penza bölgesi temsilcileri 5 Eylül'de Türkiye'ye geliyor. Yeşilköy CNR EXPO'da saat 12.00'de açılışı yapılacak "Food İstanbul" fuarının ardından, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi, 15.00-17.00 saatleri arasında "Penza Bölgesi Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirecek. Rusya Federasyonu Ticaret Mümessilliği temsilcilerinin yanı sıra Penza Valisi Ivan Belozertsev, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Podobed ile tekstil, demir-çelik, gıda, mobilya, tarım ve makine sektörlerinden temsilcilerin katılacağı toplantıda, iş ve yatırım olanakları konuşulacak.



"PENZA BÖLGESİNDEN ÜST DÜZEY HEYET GELECEK"



Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği İstanbul Şubesinde başdanışman olarak görev yapan Artur Leontev, 5 Eylül'de CNR EXPO'da gerçekeleşecek etkinliğin detaylarını anlattı. Leontrev, "5 Eylül'de Rusya Federasyonu Penza bölgesinden üst düzey heyeti gelecek. Penza bölgesi heyet başkanı Nikolay Simonov İstanbul'u ziyaret edecek. Penza Valisi Ivan Belozertsev de katılacak. B2B görüşmeler de gerçekleşecek. Şirket sahipleri de "World Food" forumuna katılacaklar. Penza bölgesi standı temsil edilecek" dedi.



"PUTİN VE SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ARASINDA GÖRÜŞMELER OLUYOR"



Leontev, "Son zamanlarda Rusya ve Türkiye arasında ilişkilerimiz çok iyileşiyor. Sayın Putin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında görüşmeler oluyor. Bunu hem Türkiye hem Rus iş insanları görüyor. İlişkilerimizin iyi olduğunu anlıyor. B2B görüşmeler yapılıyor, hem Türkiye'de hem Rusya'da forumlara, sergilere katılıyorlar. Bizim ilişkilerimiz hep iyileşiyor ve geliştiriliyor" ifadelerini kullandı.



"RUSYA'DA ÜRETİLEN ETLERİ BURAYA GETİRME İMKANIMIZ OLACAK"



Leontev, "Tarım konusunda, Rusya domateslere izin verdi. Bundan sonra hemen iyileşmeye başladı. Siyasi konularda belki anlaşmazlıklar olabilir; ama ekonomiyi hep geliştirmemiz lazım. Hayvancılık açısından Rusya'nın bölgeleri çok başarılar gösteriyor. Rusya'da üretilen etleri buraya getirmeye dair tartışmalar düzenleniyor. Umarız en yakın zamanda Rusya'da üretilen etleri buraya getirme imkanımız olacak" diye konuştu.



"PENZA BÖLGESİ İLE ANLAŞMALAR İMZALANACAK"



5 Eylül'deki forumun herkese açık olduğunu kaydeden Artur Leontev, "Penza bölgesi, Rusya Federasyonu'nun daha çok tarım alanında başarı gösteren bir bölgesidir. Un, ayçiçeği gibi ürünleri üreten ve ihracat yapan bir bölgedir. Tahminimize göre Penza bölgesi bu etkinlik çerçevesinde birkaç anlaşma imzalayacak. Ayçiçeğini Türkiye'ye satma amacıyla anlaşma imzalayacak. Türkiye'de bir firma, Penza bölgesinden bir firma ile anlaşma imzalayacak. Ayçiçeği sıkma makineleri üreten bir şirket, foruma katılacak. Günün ikini yarısında da Rus-Türk iş forumu düzenlenecek. Oraya da Türkiye ve Penza'dan Türk şirketleri katılacaklar. B2B görüşmeler yapılacak" diye konuştu.



"BÖLGESEL İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"



Bir günlük bir programın iki bölümde gerçekleşeceğini belirten Leontev, "Günün ilk yarısında, CNR Expo'da forum düzenlenecek. İkinci yarısında da DEİK'te forum düzenlenecek. World Food, Rus-Türk iş forumu var. Türkiye'nin tarım potansiyeli çok büyük. Rusya Federasyonu'nun da birkaç bölgesi var. Biz daha çok bölgesel ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Ajanslar