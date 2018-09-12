Türkiye ve İngiltere arasında JETCO Mutakabat Zaptı imzalandı

6. Dönem Türkiye- İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı, Ticaret Bakanı Pekcan ile İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Fox tarafından imzalandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İngiltere’de çeşitli temaslarda bulundu.

KADIN GİRİŞİMCİLER İLE BİR ARAYA GELDİLER

Pekcan, İngiltere'nin başkenti Londra’da iki gün sürecek temaslarının ilk gününde Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği konutunda İngiltere'nin önemli kadın girişimcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha yüksek seviyelere çıkarmayı arzu ettiklerini belirten Pekcan, ekonomik hayatta kadın girişimcilerin önemli bir güç olduğunu vurguladı.

Toplumsal refah ve ülke refahı için kadın girişimcilerin iş hayatında daha çok yer almasının, kendi işlerini kurmasının önemli olduğunu dile getiren Pekcan, Türkiye’de girişimcilere verilen destekler hakkında bilgi verdi.

KANAAT ÖNDERLERİYLE GÖRÜŞME

Düşünce kuruluşu Chatham House'un Üst Yöneticisi Robin Niblett ile görüşen Bakan Pekcan, ardından düşünce kuruluşundaki kanaat önderleriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

ANLAŞMA İMZALANDI

6. Dönem Türkiye- İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı, Ticaret Bakanı Pekcan ile İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Fox tarafından imzalandı.

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Kaynak: Ajanslar