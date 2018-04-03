Türkiye ve Azerbaycan adli alandaki iş birliğini artıracak

Adalet Bakanı Gül:

"Her iki ülke de güçlenmeleri adına çok önemli mesafeler katetti. Diğer konularda olduğu gibi adli konularda da iş birliğini daha iyi noktaya ulaştırmayı hedefliyoruz"

Azerbaycan Adalet Bakanı Memmedov:

"(15 Temmuz darbe girişimi) O olaylar hepimizi sarsmıştı. Fakat kahraman Türk halkı kendi cumhurbaşkanının etrafında birleşerek demokrasi, kalkınma ve adaletten yana olduğunu tüm dünyaya gösterdi"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye ve Azerbaycan'ın adli konulardaki iş birliğini daha iyi noktaya ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Gül, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da mevkidaşı Fikret Memmedov'la görüştü.

Azerbaycan Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Gül, iki ülkenin birlikte gerçekleştirdiği Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve TANAP gibi projelerin "bir millet, iki devlet" anlayışıyla yürütülen Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin daha da gelişmesi ve bölgede daha fazla söz sahibi olması için yapılan çalışmaların parçası olduğunu ifade etti.

Gül, siyasi ve ekonomik istikrarın büyümeyi getirdiğini vurgulayarak "Her iki ülke de güçlenmeleri adına çok önemli mesafeler katetti. Diğer konularda olduğu gibi adli konularda da iş birliğini daha iyi noktaya ulaştırmayı hedefliyoruz. İş birliğinin en iyi düzeyde olacağını ümit ediyoruz." dedi.

Dağlık Karabağ sorununa da değinen Gül, "Azerbaycan'ın bu konudaki taleplerinin haklı olduğuna inanıyoruz. Bu konuda Türkiye olarak, Azerbaycan'ın destekçisiyiz ve destekçisi olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Memmedov da 15 Temmuz olaylarına değinerek "O olaylar hepimizi sarsmıştı. Fakat kahraman Türk halkı kendi cumhurbaşkanının etrafında birleşerek demokrasi, kalkınma ve adaletten yana olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Bizim en büyük sorunumuz Dağlık Karabağ sorunu. Bu konuda da daima Türkiye'nin desteğini gördük." diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan arasında bugüne kadar 220 anlaşmanın imzalandığını, 30 anlaşmanın da hazırlık aşamasında olduğunu bildiren Memmedov, adli konularda da Türkiye'nin tecrübelerinden faydalandıklarını söyledi.

Gül, görüşmenin ardından Bakanlık binasındaki Azerbaycan Adliye Tarihi Müzesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Dünya 03 Nisan 2018 13:31 Kardeş ülke 'Azerbaycan' cumhurbaşkanı seçimine hazırlanıyorAnketlere göre Cumhurbaşkanı Aliyev'in seçimlerde alacağı oyun yüzde 83 civarında olacağı belirtildi.

Gül-Rzayev Görüşmesi

Bakan Gül, temasları kapsamında Azerbaycan Yargıtay Başkanı Ramiz Rzayev'le de bir araya geldi.

Gül, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a yaptığı için çok mutlu olduğunu belirterek "Her alanda olduğu gibi adli alanda da iş birliklerini artıracağız. Hem karşılıklı tecrübe paylaşımı anlamında hem de diğer konulardaki hukuki iş birliklerini artıracağız. Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği kıyamete kadar devam edecek bir kardeşliktir." ifadesini kullandı.

Rzayev de iki ülkenin birbirini desteklediğini, tüm alanlarda olduğu gibi adli konularda da çok iyi ilişkiler içerisinde olduklarını söyledi.

Her zaman Türkiye'nin desteğini gördüklerini vurgulayan Rzayev, "Özellikle bizim hakimlerin yetişmesinde Türk eğitim kurumlarının büyük rolü var. Türkiye'nin Afrin'deki başarısından gurur duyduk. Şehit kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Türkiye'nin bu operasyonu tam zaferle sonuçlandıracağına eminiz. Allah Türkiye'yi korusun. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür." dedi.