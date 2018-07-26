Türkiye ve ABD arasında kritik telefon görüşmesi!

Papaz Brunson'la ile ilgili ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehditleri sonrası, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemleri ve Türkiye'nin buna tepkisinin hemen ardından Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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TÜRKİYE'YE TEHDİT

Amerikan haber ajansı The Associated Press'in (AP) aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, ABD’li rahip Andrew Craig Brunson hakkında Türkiye'yi tehdit eden bir açıklama yaptı.

"ABD TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAYACAK"

Din özgürlüğü üzerine yapılan üç günlük bir konferansın kapanışında konuşan Pence, "ABD'li papaz serbest bırakılmadığı takdirde, ABD Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" dedi.

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CEVAP GECİKMEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı şeklindeki tehdidine sert bir şekilde yanıt verdi.

Çavuşoğlu, ''Kimse Türkiye'ye ne yapacağını dikte edemez. Gelen tehditlere asla tolore etmeyiz. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir. ABD Yönetimini biran önce bu yanlış (tehditkar) söylemi bir kenara bırakarak yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz.'' dedi.