Türkiye uyarmıştı: PKK Avrupa Konseyine saldırdı

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binası, terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının saldırısına uğradı.

Fransa'nın Strazburg kentindeki bulunan Avrupa Konseyi binası, terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının saldırısına uğradı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konseyin bir çok kuruluşunun çalışmalarını sürdürdüğü Agora binasına zorla giren terör örgütü yandaşları, polisle çatışarak binaya zarar verdi.

Yaklaşık 30 kişinin güvenlik kontrolünü aşarak Avrupa Konseyinin ek binası Agora'ya girdiği ve 600'e yakın kişinin çalıştığı binaya terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde bir döviz astıkları belirtildi.

Bu kişilerin çok sıkı korunan ve manyetik kartlarla açılan güvenlik bariyerini nasıl geçtikleri merak edilirken, çevrede bulunan Fransız polisinin, gruba geç müdahale ettiği bilgisi verildi.

Binanın camlarını kıran terör örgütü yandaşlarının, daha sonra polisin müdahalesi ile uzaklaştırıldığı, buradaki çalışanların ve eğitim için Agora binasında bulunan bir çok ülkeden uzmanın ise güvenlik önlemi çerçevesinde binanın başka katlarına götürüldüğü öğrenildi.

PYD/PKK yandaşları daha önce de Avrupa Konseyi binalarına saldırıda bulunmuş ve maddi hasar vermişti.

Konseyin girişinde bulunan araç parkında terör örgütü bayrakları ve PKK elebaşı Öcalan posterleriyle uzun zamandan beri toplanarak gösteri düzenleyen PYD/PKK yandaşlarına Fransız makamlarının müdahalede bulunmaması tepkiye neden olmuştu.

Kaynak: AA