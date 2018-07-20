Türkiye tarihindeki ilk tramvay ihracatını yaptı

Türkiye tarihinde bir ilk olan tramvay ihracatı Durmazlar Holding tarafından, Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Polonya’ya gerçekleştirdi. İhaleyi kazanan Durmazlar, 12’si kesin, 12 adet opsiyonlu olmak üzere 24 adetlik bir ihracat anlaşmasına imza attı.

Durmazlar, 21 Şubat 2018 tarihinde açılan ihalede, 12 adet tramvay için yaklaşık 20.5 milyon euroluk teklifi ile katılarak, rakipleri Polonyalı PESA, Alman Siemens ve İsviçreli Stadler firmalarıyla yarıştı. 16 Mayıs 2018’de en iyi teklif veren firma olarak ilan edildi. 18 Temmuz 2018’de ise Olsztyn Belediyesi ile sözleşme imzaladı. İlk tramvay teslimatını ise Ocak 2020’de yapacak.

'PANORAMA' MODELİ

Habertürk'ün haberine göre; Durmazlar Holding’in Polonya’ya ihraç ettiği tramvaylar, hali hazırda Samsun ve Kocaeli belediyelerinde 2 yıldan bu yana hizmet veren, 210 yolcu kapasiteli, 2.50 m. genişliğinde, 32 m. uzunluğunda, 5 modülden oluşan alçak tabanlı “Panorama” modeli. Panorama tramvayları, 30 yıllık ömür testini tamamlamış, uluslararası standartlarda test edilip onaylanmış, düşük enerji tüketimi, sessiz, çevreci ve güvenli tasarımıyla ön plana çıkıyor.

Ancak hangi testi geçerse geçsin, bu tarz teknolojik ürünlerin, ilk önce geliştirilip, üretilen ülkelerde kullanılması halinde ihracatı imkanı ortaya çıkıyor. Aksi halde Türkiye gibi teknolojide atılım yapamaya çalışan ülkelerin rakipleriyle yarışması çok daha zor oluyor. Mesela Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) da Pakistan’a sattığı ATAK helikopterinin arka planında da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanıp, başarılı işlere imza atmasının çok önemi payı var. Dolayısıyla TC Devlet Demiryolları (TCDD) veya herhangi bir kamu kurumu değil, Bursa ile beraber bu iki belediyenin Polonya’ya tramvay ihracatında önemli katkısı olduğunu söylemek mümkün. Bu sebeple milli ve özgün ürünlerimize en başta kamu kurumlarının hassasiyet gösterip tercih etmesi gerekir. Ancak halen daha kamuda devam eden yabancı hayranlığı anlayışının değişmesi için daha köklü reformlar gerekiyor.

“ŞARTLARI YERİNE GETİREN TEK FİRMA"



Türkiye’yi tramvay ihraç eden ülke konumuna getiren imza töreni için Olsztyn Belediye binasındayız. Anlaşmaya imza koymak üzere Olsztyn Belediye Başkanı Pietr Grzymowicz ile Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Durmaz Yılbirlik masada yerlerini almış. Törende Türkiye’den resmi olarak tek temsilci var; Varşova Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Atilla Gökhan Kızılarslan.



Belediye Başkanı Grzymowicz, imza öncesinde, neden Durmazlar firmasını tercih ettiklerini, ‘İstediğimiz tüm şartları yerine getiren tek firma oldu’ sözleriyle Polonya basınınca izah ediyor. Neden? Çünkü Türkiye’nin yurtdışına yaptığı bu ilk tramvay ihracatı Polonya’da da tartışma konusu olmuş. Ama Kocaeli ve Samsun belediyelerinin ‘Panorama’ tramvaylarını kullanmış olmaları da eleştirilere verilen en iyi cevap olmuş.

“2009 BAŞLADIK, BU NOKTAYA GELDİK"



Türkiye’ye basamak atlatan bu ihracatın mazisinde 10 yıllık bir geçmiş bile yok. Bunun anlamı ülkemiz sanayicisine, girişimcisine destek verildiği taktirde, birikimi ve girişimciliğiyle önemli başarılara imza atacağını örnekleriyle ortaya koymasıdır. En güzel örnek; Türkiye’yi ilk insansız hava araçlarıyla (İHA) tanıştıran, Bayraktar İHA’ları TSK envanterine sokan, terörle mücadelede fark oluşturmada tartışmasız rolü olan Baykara Makine’dir.

Kısa sürede yurtdışına tramvay ihraç edecek noktaya nasıl geldiklerini anlatan Fatma Durmaz Yılbirlik: ‘2009 yılında rayla sistem işine başladık ve bu çalışmaların meyvesini almaktan çok mutluyuz. İlk yerli tramvayımız Polonya ile Avrupa’nın kapılarını açtı. Ben aynı zamanda Türkiye’de Polonya Cumhuriyeti’nin bir elçisiyim, Bursa fahri konsolosuyum. İki ülke arasında kültürel ve ekonomi alanda yepyeni köprüler kurabilmek en önemli hedeflerimden biriydi. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyum.”

Kaynak: Ajanslar