Türkiye şehit anne ve bebeğine veda etti

Astsubay Çavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya (25) ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya, Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'de Astsubay eşini ziyaretten dönerken terör örgütü PKK'nın hain tuzağı ile şehit olan Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için memleketleri Sivas'ta tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Cenazelerin tören alanına getirilmesiyle birlikte gözyaşları sel aldı. Bu sırada cenazelerin başında nöbet tutan görevli askerlerin de gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

ACILI AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anne ve bebeğinin cenazesine katılmak üzere Ankara'dan helikopterle Sivas'a geldi. İlçe Stadyumuna inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra cenaze töreninin düzenleneceği Şarkışla Kaymakamlığı'na geldi. Burada saldırıda eşini ve oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'ya sarılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dileklerini iletti. Erdoğan, diğer aile üyelerine de başsağlığı diledi.

"İKİ CAN PARÇAMI VERDİM, VATAN SAĞOLSUN"

Karakaya, cenaze töreni alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söyleyecek fazla bir şey yok. Vatan sağ olsun. Vatan için iki can parçamı verdim, hediye ettim. Allah mekanlarını cennet eylesin. Devletimiz de en kısa zamanda intikamını alacaktır." ifadelerini kullandı. Eşinin ziyaretinin doğum günü amacıyla olmadığını dile getiren Karakaya, "Sürpriz bir ziyaret yapmış, 2 saat oturduk birlikte. 15 dakika sonra da indi zaten, 15 dakika sonra patladı." diye konuştu.

"YERLERİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN YANIDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Şehidemiz kardeşimize ve evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Makamlarını söylemeye gerek yok. "Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler" böyle buyuruyor Allah Teala. Yerleri Peygamber Efendimizin yanıdır.

Bu terör örgütünün nasıl müptezel, nasıl alçak olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bunların inine girdik ve gireceğiz. Bunların peşini bırakmak yok. Bunlarla mücadelemiz son terörist kalana kadar devam edecek. Birileri bu bölücü terör örgütünün yanında olarak bunlara yol açıyorsa da biz bunların peşini bırakmayacağız. Bu mücadeleyi devam edeceğiz. İdam konusunda hassasiyetimi biliyorsunuz. Meclis'ten geçerse bunun benim onaylamama gibi bir durumum olamaz. Bununla ilgili adımlar atacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar