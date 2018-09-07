Türkiye, Rusya ve İran Tahran'da bir araya geliyor
İdlib düğümünü; Türkiye, Rusya ve İran arasındaki kritik görüşme çözecek. Dünya kamuoyu zirveyi yakından takip ediyor.
Astana sürecinin garantör ülkeleri; Türkiye, Rusya ve İran bugün Tahran'da bir araya geliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani'nin yapacağı görüşmede İdlib düğümünün çözülmesi bekleniyor.
TÜRKİYE İDLİB'E ASKERİ OPERASYONA KARŞI
Zirvede, Başkan Erdoğan'ın askeri operasyon dışındaki seçenekleri gündeme getireceği biliniyor.
Bölgeye askeri operasyona net bir şekilde karşı çıkan Türkiye, insanların hayatta kalabileceği bir çözüm arayışında
TÜRKİYE'NİN 3 DOSYASI
Zirve öncesi detaylı bir çalışma yapan Ankara, toplantıda 3 konuyu gündeme getirecek.
* İdlib'de ve Suriye genelinde çatışmasızlık ortamının korunarak Astana sürecine bağlı kalınması.
* Suriye rejiminin İdlib'de sivil hassasiyetini hiçe sayan saldırılarına son vermesi.
* Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin bertaraf edilmesi.
Kaynak: Ajanslar