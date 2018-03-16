Türkiye, Rusya, İran zirvesi tarihi belli oldu

Türkiye, Rusya, İran zirvesi tarihi belli oldu. Tarihi zirve 4 Nisan'da Ankara'da yapılacak...

Türkiye, Rusya, İran zirvesi tarihi belli oldu. Suriye konusunun ele alınacağı Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi'nin 4 Nisan'da İstanbul'da yapılması planlanıyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirveden bir gün önce de Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının yapılması öngörülüyor. Putin, ilk olarak 3 Nisan'da ÜDİK toplantısı ve ardından liderler zirvesine katılacak.

Şubat ayında kararlaştırılmıştı

Erdoğan'ın Putin ve Ruhani ile 8 Şubat'ta ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde ilki Soçi'de gerçekleştirilen Türkiye, Rusya ve İran liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Ajanshaber