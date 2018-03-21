Türkiye Pist Şampiyonası İzmir'de

Şampiyonanın ilk ayak yarışı, 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde Ülkü Yarış Pisti'nde koşulacak

Motosiklette, Türkiye Pist Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde İzmir'de yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ülkü Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek açılış yarışında sporcular, 1000 cc, 600 cc, Kadınlar Kupası ve 125 cc kategorilerinde mücadele edecek.

Sezonun ilk ayak yarışı, 31 Mart Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. 1 Nisan Pazar günü yapılacak yarışlarda sporcular 10 sınıfta mücadele verecek.