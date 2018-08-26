Petrol çıkarmak için harekete geçildi: İlk kez uygulanıyor

Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan havadan petrol sismik araştırmalarının ilk uygulaması, Türkiye'de de hayata geçirildi.

Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uygulanan havadan petrol sismik araştırmalarının ilk uygulaması, Türkiye'de de hayata geçirildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Doğu ve Güneydoğu'da sismik çalışmaları havadan yapmaya başladı. Bir İngiliz firmasıyla yapılan anlaşmayla 10 kişilik uzman petrol ekibinin görev yaptığı Türkiye Petrolleri'ne ait uçak, Batman Havalimanı'ndan güneşin ilk ışıklarıyla birlikte havalanarak bölgeyi karış karış kayıt altına alıyor. Yerçekimi farklılıklarını tespit eden uçak, olası yeni petrol sahaların belirliyor.

BİRÇOK BÖLGE KAYIT ALTINA ALINACAK

Jeolojik yüzeysel çalışmaların yanı sıra sismik çalışmayı da kolaylaştıran uçağın yaklaşık 1,5 ay süreyle Doğu ve Güneydoğu'daki birçok bölgeyi kayıt altına alacağı belirtildi. Datalara yüklenen veriler, Türkiye Petrolleri'nin Ankara'daki Arama Daire Başkanlığı'nca değerlendirilerek, yeni açılacak petrol kuyuları için sondaj alanları tespit ediliyor.

Yerden yaklaşık 200 metrede uçan uçak, bulutlu havalarda ise çalışmalarına ara veriyor. Türkiye Petrolleri'nin bugüne kadar yerden yapamadığı sismik çalışmalar yeni yöntemle gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: Ajanslar