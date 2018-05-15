Türkiye nüfusunun 4’te 3’ü sandık başına gidecek

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde YSK’nın açıkladığı seçmen sayısına göre yaklaşık 60 milyon kişi sandık başına gidecek.

24 Haziran’da hem 27. Dönem milletvekilliği seçimi hem de cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısını 59 milyon 391 bin 328 kişi olarak açıkladı. Nüfusunun yaklaşık 81 milyon olduğu Türkiye’de bu sayı ile vatandaşın 4’te 3’ü seçmen oldu. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy kullanacağı 24 Haziran seçimleri, son 4 seçime göre incelendiğinde aradaki seçmen sayısının yaklaşık 4 milyon arttığı ortaya çıktı.

Son 5 seçime göre seçmen sayısı

10 Ağustos 2014’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yaklaşık 56 milyon kişi seçmen oldu. Daha sonra 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerde yaklaşık 55 milyon kişi seçmen oldu. 1 Kasım 2015’te yapılan erken seçimde ise genç nüfusun ve seçime katılmayan seçmenin kayıt yaptırmasıyla birlikte seçmen sayısı yaklaşık 57 milyon oldu. 16 Nisan 2017’de yapılan referandumda ise yaklaşık 58,5 milyon kişi seçmen olarak kayıt edildi. 24 Haziran seçimleri öncesi seçmen sayısını açıklayan YSK, yaklaşık 59,5 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Ajanslar