Türkiye "Menbiç" dedi, Fransa askerlerini şimdiden gönderdi!

Türkiye'nin 'Menbiç'e operasyon yapacağız' açıklamasının ardından Fransa, askerlerinin Menbiç'teki varlığını artırdı.

Fırat Kalkanı'ndan sonra ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da büyük başarı elde edilmesi terörörgütüne destek veren Fransızları tedirgin etti.

250 ASKER GÖNDERİLDİ

Terör örgütü YPG'ye söz veren Fransız hükümeti, kısa süre önce bölgeye 250 asker gönderdi.

TERÖRİSTLER İÇİN NÖBET TUTUYORLAR

Bölgeye konuşlanan Fransızlar, ABD askerleriyle birlikte dönüşümlü olarak sınırda teröristler için nöbet tutmaya başladı.

Kaynak: Ajanslar