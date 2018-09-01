Türkiye Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu!

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Makaralı Yay Kadın Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Legnica kentinde organize edilen şampiyonada Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan milli takım, finalde İtalya ile karşılaştı.

ALTIN MADALYANIN SAHİBİ

Milliler, 227-227 biten karşılaşmada beraberlik atışları sonrasında rakibine üstünlük sağlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Türkiye Klasik Yay Karışık Takımı ise bronz madalya mücadelesinde Rusya'ya 5-3 yenildi.

Kaynak: Ajanslar