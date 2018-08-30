Türkiye mağdur olan her millette kucak açmaya devam ediyor

Irak’ın eski devrik lideri Saddam Hüseyin’in saldırılarından kaçan Kürtler, 1988 yılında Türkiye’ye sığındı. Değişen hiçbir şey olmadı. Türkiye mağdur olan, zulümden kaçan her milletten vatandaşa kucak açmaya devam ediyor.

Türkiye tarih boyunca zulme uğrayan herkese kapılarını açmıştır. 1988 yılında Saddam Hüseyin’in zulmünden kaçan binlerce Kürt Türkiye’ye sığındı. Bugün de aynı şekilde Esad’ın vahşice tutumundan kaçan Suriyeliler Türkiye’ye sığınıyor.

1988 YILINDA IRAK'TA NELER OLDU?

Halepçe katliamını duymayan, bilmeyen yoktur. Saddam Hüseyin’în Kürtler’e yaptığı kimyasal saldırılar bugün hala daha hafızalardan silinmiyor. Saddam Hüseyin'e bağlı güçler tarafından 16 Mart 1988 tarihinde İran sınırında bulunan Halepçe kasabasına atılan kimyasal bombalarla 5 bin Kürt'ün ölmesinden sonra yollara dökülen yaklaşık 500 bin Kürt kendilerine kucak açan Türkiye'ye sığındı. Diyarbakır, Muş ve Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde oluşturulan kamplara yerleştirilen Kürtler, Irak'taki yeni yapılanma üzerine 1992 yılında Kuzey Irak'a döndü. Şuanda Saddam Hüseyin’in zulmünden kaçan binlerce Kürt, Türkiye’de huzur içinde yaşamaktadır.

TÜRKİYE DÜNYADA ÖRNEK BİR DEVLET

Türkiye, Esed’in katliamından kaçan milyonlarca Suriyeliye kapılarını açarak dünyada hiçbir ülkenin cesaret edemediği misafirperverliğini gösterdi. Suriyeliler, Türkiye’yi anavatanı gibi görüyor. Çünkü burada hoş görüyle, şevkatle ve iyilikle karşılaştılar. Türkiye, Osmanlı’dan beri her milletten, ırk, dil, din gözetmeksizin yardıma muhtaç olan halkların koruyuculuğunu üstlenmiştir.

Kaynak: Ajanslar