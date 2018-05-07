Türkiye Ligi şampiyonları listesi - Türkiye Ligi şampiyonlukları

Türkiye Ligi şampiyonları listesi ligin bitmesine yakın futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye Ligi şampiyonlukları ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Spor Toto Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala futbolseveler Türkiye Ligi şampiyonları listesini merak ediyor. Ligin 32. haftasında Galatasaray'ın Akhisarspor maçından, Fenerbahçe'nin ise Bursa maçından galip dönmesi şampiyonluk mücadelesini iyice kızıştırdı. Başakşehir, Sivasspor maçındaki 1-1'lik beraberlik ardından şampiyonluk mücadelesinde ağır bir yara aldı. Şampiyonluk mücadelesinde son iki haftaya girilirken taraftarlar Türkiye Ligi şampiyonlukları ile ilgili birçok arama yapmaya başladı. İşte Türkiye Süper Ligi ile ilgili tüm her şey...

TÜRKİYE LİGİ ŞAMPİYONLARI

Türkiye ligi şampiyonlukları listesinde en ön sırada 20 şampiyonlukla Galatasaray yer alıyor. Galatasaray'ı 19 şampiyonlukla Fenerbahçe takip ediyor. 15 şampiyonluğa sahip olan Beşiktaş 3. sırada yer alırken, 6 şampiyonluğa sahip Trabzonspor 4. sırada yer alıyor. 1 şampiyonluğu olan Bursaspor ise 5. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE LİGİ ŞAMPİYONLARI LİSTESİ

Süper Lig'de şu ana kadar yalnızca beş takım şampiyonluğa ulaşmıştır. Bu takımlar Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'dur. 1959 yılında ilk kez Millî Lig adıyla düzenlenen ligde o sezon Kırmızı ve Beyaz Grup uygulaması yapılmış bu iki grubun birincisi çift maç usulü final maçı oynamış ve iki maç sonunda Galatasaray'a üstünlük sağlayan Fenerbahçe ligin ilk şampiyonu olmuştur. Toplamda ise Galatasaray yirmi, Fenerbahçe on dokuz, Beşiktaş on beş, Trabzonspor altı, Bursaspor ise bir kez şampiyon olmuştur.

Günümüze kadar beş farklı kulüp Süper Lig şampiyonluğu kazandı. Öte yandan elde edilen her 5 şampiyonluğu temsilen, takım logosunun üzerine bir yıldız konulmaktadır. Bu bağlamda Galatasaray'ın dört, Fenerbahçe'nin üç, Beşiktaş'ın üç, Trabzonspor'un ise bir yıldızı vardır.

Türkiye 1. Ligi'nin başladığı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulu'nun 9 Mayıs 2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında, Beşiktaş'ın 1956-57 ve 1957-58 sezonlarında kazandığı Federasyon Kupası şampiyonluğunun Türkiye Ligi şampiyonluğu olarak sayılmasına ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.

TÜRKİYE LİGİ TARİHİ

Zaman içinde Millî Lig (1959 yılından 1963 yılına kadar), 1. Lig (1963 yılından 2001 yılına kadar) gibi isimlerle anılan ligin adı 2001-02 sezonundan itibaren Süper Lig olmuştur. 1959'daki ilk sezonu grup sistemiyle yapılan lig ikinci sezondan itibaren deplasmanlı iki maç üzerinden oynanmaya başlamıştır. 1994-95 sezonundan itibaren 18 takımla oynanmaktadır.

Ligde puan sistemi olarak 1987-88 sezonuna kadar galibiyete iki, beraberliğe bir puan veren sistem uygulanırken bu sezondan itibaren galibiyete üç, beraberliğe bir puan veren üç puanlı sisteme geçilmiştir. Süper Lig'de 1959'dan beri ligde yer alıp hiç küme düşmeyen üç takım Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray iken Trabzonspor ve Akhisar Belediyespor sonradan çıktıkları ligde hiç küme düşmemeyi başardılar.

Kaynak: AjansHaber