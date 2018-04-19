Türkiye Kupası'nda kıyasıya mücadele! Beşiktaş'ın...

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bugün yapılacak yarı final rövanş maçı öncesi Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkat çekiyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak rövanş maçı öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor.

Türkiye Kupası'nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 13 eşleşmede üç kez final, dörder kez yarı ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Spor 19 Nisan 2018 16:37 Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kadrosu, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kadrosu, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı..

Bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.

Kaynak: AA