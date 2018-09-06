Türkiye Kupası'nda 2. tur kuraları çekildi
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik ve maç planlama müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp yetkilileri katıldı.
İkinci turda, birinci tur müsabakaları sonrasında tur atlayan 21 ve TFF 3. Lig'den 53 olmak üzere toplam 74 takım mücadele edecek. Tek maç üzerinden yapılacak 2. tur müsabakaları, 11-12-13 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarında eşleşmeler şöyle:
Batman Petrolspor-Yüksekova Belediyespor
Siirt İl Özel İdaresi-Cizrespor
Iğdıresspor-Bitlis Özgülderespor
Van Büyükşehir Belediyespor-Sarıkamış Gençlerbirliğispor
Artvin Hopaspor-Anagold 24 Erzincanspor
Pazarspor-Bayburt İl Özel İdare
Hekimoğlu Trabzon-Yomraspor
Ofspor-1461 Trabzon
Karbel Karaköprü Belediyespor-Dersim 62 Spor
Diyarbekirspor-Elaziz Belediyespor
Kilis Belediyespor-Osmaniyespor
Erzin Belediyespor-Adıyaman 1954
Payasspor-Kozan Belediyespor
Karaman Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor
Kırşehir Belediyespor-Nevşehir Belediyespor
Sinopspor-Yeni Orduspor
Erbaaspor-Fatsa Belediyespor
Yeni Amasyaspor-Çorum Belediyespor
Kemerspor 2003-Muğlaspor
Serik Belediyespor-Kale Belediyespor
Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kızılcabölükspor
Altındağ Belediyespor-Kütahyaspor
Ankara Adliyespor-Bozüyük Vitraspor
Körfezspor-Düzcespor
Kocaelispor-Gölcükspor
Bartınspor-Çayırovaspor
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Gebzespor
Nazilli Belediyespor-Karşıyaka
Tire 1922-Turgutluspor
Bergama Belediyespor-Bucaspor
Halide Edip Adıvarspor-Çengelköy Futbol Yatırımları
Maltepespor-Sultanbeyli Belediyespor
Büyükçekmece Tepecikspor-Gaziosmanpaşaspor
Bağcılarspor-HKİ Çatalcaspor
Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor
Esenler Erokspor-Ergene Velimeşespor
Silivrispor-Alibeyköyspor