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04 Mayıs 2018 15:59 | Son Güncelleme: 04 Mayıs 2018 16:02

Türkiye Kupası finalinin günü değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanacağını duyurdu.

Türkiye Kupası finalinin günü değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önceden 9 Mayıs Çarşamba günü oynanacağı açıklanan Türkiye Kupası finalinin Perşembe günü yapılacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi. Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak. Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.


Kaynak: Ajanslar

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