Türkiye Kupası finalinin günü değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önceden 9 Mayıs Çarşamba günü oynanacağı açıklanan Türkiye Kupası finalinin Perşembe günü yapılacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi. Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak. Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.

Kaynak: Ajanslar