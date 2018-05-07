Türkiye kaç kıta üzerindedir? Türkiye Toprakları Hangi Kıtalarda

Türkiye kaç kıta üzerindedir sorusunun yanıtı internette çok aranıyor. Türkiye Toprakları Hangi Kıtalarda sorusunun cevabı haberimizde.

Bugünlerde aranan soruların başında Türkiye kaç kıta üzerindedir sorusu geliyor. İnternette birçok öğrenci ve kişi bu sorunun yanıtı arıyor. Bizde bu haberimizde Türkiye Toprakları Hangi Kıtalarda sorusunun yanıtını vereceğiz. Oldukça önemli bir konumda olan ülkemiz Türkiye Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan stratejik bir yerde bulunmaktadır. Konuyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

TÜRKİYE KAÇ KITA ÜZERİNDEDİR?

Harita üzerinde baktığımız zaman Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını birbirlerine bağlayan bir noktada yer aldığını görebiliriz. Türkiye konum olarak oldukça değerli bir yerde bulunmaktadır. Köprü görevi görerek stratejik olarak önem sahibi olup Karadeniz’i boğazları ile birlikte kontrolü altında tutmaktadır. Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde ticaret ve ulaşım Türkiye üzerinden yapılmaktadır.

TÜRKİYE TOPRAKLARI HANGİ KITALARDA?

Türkiye toprakları 2 kıta bunlar Avrupa ve Asya kıtaları olmaktadır. Köprü görevi gördüğünden dolayı Afrika kıtasına da yakın olmasından dolayı Avrupaya uzanan bir köprüdür.







Göründüğü gibi Asya kıtasına dahil olmuşken Afrika kıtasının sınırları ile birleşmektedir. Avrupa kıtasında ise İstanbul Avrupa bölümü bulunuyor.

Ülkemiz, Türkiye Asya kıtasında yer almaktadır. Daha doğrusu ülkenin büyük bir bölümü Asya kıtasında yer almaktadır. Trakya bölümü ise Avrupa kıtasında sayılmaktadır. Bu özelliği ile birlikte Türkiye iki kıtada toprağı bulunan ender ülkelerden birisidir.

Kaynak: AjansHaber