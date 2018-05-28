"Türkiye - İran" maçında ilk yarı oynanıyor! CANLI SKOR

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında İran’ı konuk ediyor.

TÜRKİYE 1-0 İRAN

GOLLER: 6' Cenk Tosun (Türkiye)

45' Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Milli Takımımız devre arasına 1-0 önde gidiyor.

34' Cengiz Ünder ceza sahası dışından mükemmel bir şut çekti kaleci güçlükle kornere çeldi.

30' Bu dakikalarda İran baskıyı artırdı! Kalecimiz Serkan Kırıntılı iki net pozisyonda gole izin vermedi.

21' İran etkili geldi! Safi'nin ceza sahasının hemen dışında seken topa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

17' Yusuf Yazıcı mutlak bir golü kaçırdı! Cenk Tosun'un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf'un şutunu kaleci Beiranvand kornere çeldi.

6' Mehmet Topal'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Cenk, ceza sahası içinde topu soluna çekti ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. (1-0)

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı

SAAT: 21.15

YAYIN: Kanal 7

HAKEM: Valentin Kovalenko

İLK 11'ler

TÜRKİYE: Serkan Kırıntılı, Şener, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay, Emre Akbaba, Cengiz, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

İRAN: Beiranvand, Rezaeian, Safi, Cheshmi, Pouraliganji, Shojaei, Ghoddos, Torabi, Mohammadi, Khanzadeh, Gholizadeh.

TEKNİK DİREKTÖR: Carlos Queiroz

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında İran’ı konuk ediyor. Bu mücadele canlı yayınla Kanal 7'de ekranlara geliyor.

Ay-yıldızlı ekip, İran'ın ardından hazırlık maçlarında 1 Haziran Cuma günü İsviçre'de Tunus ile karşılaşırken, 5 Haziran Salı günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan İran, B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek.