Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma imzalandı!

Türkiye ve Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık anlaşması imzalandı.

Türkiye ile Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık anlaşması imzalandı.

HEDEF TÜRKİYE'NİN CARİ AÇIĞININ DARALTILMASI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Katarlı mevkidaşı Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Cassim el-Sani anlaşmanın paraflanması üzerine bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı, mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı serbestleşmeyi amaçlayan anlaşmayla Türkiye'nin cari açığının daraltılması ve Katar sermayesinin çekilmesinin hedeflendiğini belirtmişti.



Anlaşma, telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsıyor.

Kaynak: Ajanslar