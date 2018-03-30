Türkiye ile Fransa Arasında Flaş Görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, dün, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesine tepki göstermişti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, konuya ilişkin açıklamasında, "Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı iş birliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Gündem 30 Mart 2018 09:50 Türkiye'den Macron'a Çok Sert YanıtCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Macron'un YPG teklifine çok sert tepki gösterdi. Kalın "bu tür yaklaşımları reddediyoruz" dedi.



Elysee Sarayı'ndan kabule ilişkin yapılan yazılı açıklamada, heyet tarafından Macron'a Suriye'nin kuzeyindeki insani durum hakkında bilgi verildiği kaydedilmişti. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un ise "SDG'nin Fransa'nın da içinde olduğu uluslararası koalisyonla beraber terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol oynadığını" söylediği aktarılmıştı.

Açıklamada, "Macron, Fransa'nın SDG'ye olan desteği konusunda güvence verdi. Suriye sorununa siyasi bir çözüm beklerken, Fransa kapsayıcı ve dengeli bir yönetim şekli çerçevesinde özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik bölgesinin istikrara kavuşması ve DEAŞ'ın yeniden dirilmesini önlemek için SDG'ye desteğini belirtti." ifadesine yer verilmişti.

Son Dakika 30 Mart 2018 10:58 Hükümetten Fransa'ya Art Arda Tepkiler!Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Fransa'nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi, Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır'' dedi.

Kaynak: Ajanslar