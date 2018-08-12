Türkiye için harekete geçtiler: İki çift sözü var!

ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı skandal yaptırım kararının ardından Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuveytli akademisyen Prof. Dr. Hakim el-Mutayri, Türkiye'ye destek açıklamasında bulundu.

Kuveytli akademisyen Prof. Dr. Hakim el-Mutayri açıklamasında "İslam ümmeti, Amerikalıların ve Batının askeri, ekonomik, siyasi ve hatta düşüncelerimize bile hakim olmak isteyen hegemonyasına karşı özgürleşme savaşı vermektedir. Türkiye'ye yönelik açılan savaş süren bu çatışmanın bir kanıtıdır. İslam ümmetinin Türk halkına ekonomik yönden destek olması, yanında durması şer'i bir hükümdür ve Allah yolunda malınızı harcamak "cihad" etmek hükmünü taşımaktadır. Bu savaş İslam ümmetinin Filistin'den, Afganistan'dan ve Türkiye'den Amerika'nın siyasi, ekonomik işgalinden kurtarma savaşıdır. Bu savaşta İslam ümmetinin ve mülkünün ve kanının ucuz olduğu savaştı. #Kazanacağız" ifadelerinde bulundu.

BİR DESTEKTE HABER SPİKERİNDEN

Al Jazeera televizyonun Cezayir asıllı haber spikeri Ania El Afandi ise, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkçe bir mesaj paylaşarak, "Türk lirasınındolara karşı değer kaybetmesine sevinen siyonist Araplara iki çift sözüm var... Türk lirası dolara karşı değersiz olabilir ama Türkler, bizlerde ve vatanlarında çok değerliler" dedi.

BİR DESTEK MESAJI DA KATARLI YAZARDAN

Katar'ın ünlü medya yöneticilerinden ve yazarlarından Jaber el Harmi de Türkçe yayımladığı mesajında, "Amerika’nın Türkiye’ye karşı birlik olup savaş açmasi beklenen bir şey. Türkiye'nin "Müslüman bir ülkenin" ekonomik ve siyasi açıdan bağımsız olmasını kabullenemiyorlar. Ama bazı Arapların,Türkiye’ye açılan savaşa sevinmeleri ve destek vermeleri büyük Alçaklıktır.." ifadelerini kullandı.

KATAR HALKI DOLARLARINI TL'YE ÇEVİRİYOR

Katar'da da binlerce insan Türkiye'ye destek olmak adına dövizini bozdurup Türk Lirası almaya başladı. Katar halkı bu desteği sosyal medya hesaplarından paylaşarak tüm dünyaya gösterdi.

Kaynak: Ajanslar