Türkiye-Hollanda ilişkilerinde önemli gelişme yaşandı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollandalı mevdikaşı Stef Blok ile Viyana'da görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli görüşmede yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi karara bağlandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avusurya'da Hollandalı mevdikaşı Stef Blok ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ile Blok'un görüşmesinde Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

BÜYÜKELÇİ ATANACAK

Bakan Çavuşoğlu görüşmeyi Twitter'dan duyurdu. Çavuşoğlu;

Hollandalı mevkidaşım Stef Blok ile Viyana’da görüştük. İlişkilerimizi normalleştirme kararımız çerçevesinde Büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik. Ayrıca mevkidaşım Blok, Ekim ayı başında ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. dedi.

Kaynak: Ajanslar