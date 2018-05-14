Türkiye büyükelçileri geri çağırdı! İşte Türkiye'nin Kudüs için hamleleri
Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ önemli açıklamalarda bulunmuştu! İşte Türkiye'nin Kudüs için hamleleri...
Bozdağ,Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.
'Dışişleri Bakanlığımızın yapacağı girişimle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Türkiye tarafından toplantıya çağrılacaktır'
'Yarın TBMM'de Kudüs konusu hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak.'
Gündem14 Mayıs 2018 21:42Bekir Bozdağ açıkladı! 3 gün ulusal yas ilan edildi!Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bozdağ: 'Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir.' dedi.
'Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir.'
Gündem14 Mayıs 2018 22:40Ulusal yasta ne olur? Ulusal yasta tatil olur mu?Ulusal yasta ne olur ve ulusal yasta tatil olur mu soruları şimdilerde sıklıkla aratılıyor. Ulusal yasta ne olur ve Ulusal yasta tatil olur mu sorularının cevabı haberimizde.
Kaynak: Ajanshaber