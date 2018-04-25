Türkiye bugün açıklanacak o kararı bekliyor!

TFF, olaylı derbi ile ilgili kararını bugün açıklayacak.

TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Ülker Stadyumu’nda yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili kararını bugün duyuracak.

TFF Yönetim Kurulu’nun derbi ile ilgili toplantısı bugün saat 13.00’te Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başlayacak. Toplantının ardından alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Spor 24 Nisan 2018 13:00 Aykut Kocaman: Bana taş atıldığında sakladım!Aykut Kocaman, geride kalan hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynadıkları ve ikinci yarısında tatil edilen derbiyle ilgili sarı-lacivertli camiaya iftira atılmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: ajanslar