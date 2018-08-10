''Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'ın Türkiye üzerine uyguladığı yaptırım ve dövizdeki hareketlilikle ilgili çok net ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

''TÜRKİYE BU MÜCADELEYİ DE KAZANACAK''

Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra her şey çöktü, bitti diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar.

Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak.

Hep birlikte #Kazanacağız

Kaynak: Ajanslar