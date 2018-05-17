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17 Mayıs 2018 23:33 | Son Güncelleme: 17 Mayıs 2018 23:35

Türkiye bir dev anlaşmaya daha imza attı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü ve anlaşma imzalandı.

Türkiye bir dev anlaşmaya daha imza attı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telekonferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, telekonferans yöntemiyle Venezuelalı mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirdi.


İki ülke arasında anlaşma imzalanan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Erdoğan


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