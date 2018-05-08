Türkiye Basketbol Liginde bir periyot kaç dakika oynanır?

Türkiye Basketbol Liginde bir periyot kaç dakika oynanır sorusunun yanıtı internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

Türkiye Basketbol Liginde bir periyot kaç dakika oynanır sorusunun yanıtı birçok spor sever tarafından merak ediliyor. ABD'de NBA ve diğer amatör kolejlerinde basketbolun toplam süresi 48 dakikadır. Türkiye Basketbol Liginde bir periyot süresi 10 dakikadır. Basketbol'un süresi, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi kısa adıyla NBA ve diğer amatör kolej ligleri olmak üzere toplam 48 dakika sürmektedir. ABD dışında diğer ülkelerin profesyonel liglerinde başka bir değişle FIBA'nın çatısı altında yer alan diğer liglerde toplam süre 40 dakikadır. Bir periyot kaç dakika sorusunun yanıtı haberimizin devamında.

Türkiye Basketbol Liginde bir periyot kaç dakika oynanır?

Türkiye Basketbol Liginde bir periyot kaç dakika oynanır sorusunun yanıtı 10 dakikadır. Toplam 40 dakikadır ve her biri 10 dakikadan oluşan 4 periyot üzerinden oynanır. İkinci periyot bitiminde devre olur ve ara 10 dakikadır. Diğer periyot araları ise birer dakikadır.

OYUN SÜRESİ VE HAKEMLER

Basketbol karşılaşmalarını, iki ya da üç orta hakem, bir sayı hakemi, bir 24 saniye hakemi ve bir de saat hakemi yönetir. Bazen sayı hakemine bir yardımcı eşlik eder.



Basketbol karşılaşması, genellikle 10’ar dakikadan oluşan 4 periyottan ve 2 devreden oluşur. İki devre arasında 15 dakika ara verilir. Beraberlik durumunda beşer dakikalık uzatma devreleri oynanır.



Topun kurallara uygun olarak oyuna girmesiyle ve bir oyuncunun topa değmesiyle karşılaşma saati işlemeye başlar. Herhangi bir nedenle oyun durduğunda, saat de durur. Hakemin kolunu yumrukla yukarı kaldırması faulü işaret eder. Açık elin ortasına dikilen işaret parmağı ise mola istendiğini gösterir. Mola, bir takımın koçunun istediği kısa aradır. Koç takımının oyuncularına taktik vermek için mola alır. Takımlar bir maç sırasında toplam altı mola (1.devre 2. üç mola ve 3.devre 4. üç mola)alabilir. Maç uzaması durumunda, her uzatma devresinde takımlara birer mola hakkı daha verilir. 4 saniye arasında topu elinde tutamaz. Çünkü 3 saniyeyi geçerse maç baştan oynanır hangi takımın elindeyse o takım sayı kaybeder. NBA'de ise periyotlar 12'şer dakikadan oluşur.

Kaynak: AjansHaber