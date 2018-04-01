Türkiye aşılarını artık kendi üretecek

Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılışında konuşan Başbakan Yıldırım: "Tetanoz, difteri gibi aşıları artık 2019'dan itibaren Türkiye'de üreteceğiz" dedi.

İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'de sağlık alanında yapılan yenilikleri anlattı.

15 yılda hastanelerdeki yatak sayısının 18 binden 108 bine çıkarıldığını anlatan Başbakan, ambulans sayısının da 600'den 4 bin 921'e yükseldiğini söyledi.

"Dünyada ilk karekod takipli aşı sistemini hayata geçirdik" diyen Başbakan, bir de müjde verdi. Başbakan, "Tetanoz, difteri gibi aşıları artık 2019'dan itibaren Türkiye'de üreteceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar