Türkiye- AB vize görüşmelerinde vize müjdesi!

Dışişleri Bakanlığı: AB heyeti çalışmaları olumlu buldu. Çalışma planı için heyet ilave bilgi istedi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ile yürütülen vize muafiyeti görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada henüz karşılanmayan kriterlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu AB'nin ilave bilgi talep ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması şöyle:

"Ülkemizle AB arasındaki Vize Serbestisi Diyaloğu toplantısı Bakanlığımız Konsolosluk İşleri Genel Müdürü ile AB Komisyonu’nun göç konularından sorumlu Genel Müdürü eş-başkanlığında teknik düzeyde (31 Mayıs) Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Bakanlığımız yetkililerinin yanısıra, vize serbestisi süreci kapsamında çalışmalarda bulunan AB Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızdan yetkililer katılmıştır.

Toplantıda, AB ile vize serbestisi diyaloğu kapsamında henüz karşılanmayan kriterlere ilişkin Şubat 2018'de AB Komisyonu'na tevdi ettiğimiz Çalışma Planımız hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

AB Komisyonu Vize Serbestisi Diyaloğunun yeniden canlandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, Çalışma Planımızı kalan kriterlerin karşılanmasına yönelik olumlu bir adım olarak gördüklerini, 2016’dan bu yana geçen sürede yaşanan gelişmelerin yarattığı zorlukları bildiklerini vurgulamıştır.

Komisyon heyeti, sunduğumuz Çalışma Planı’nın teknik ayrıntıları hakkında ilave bilgi talep etmiştir. Toplantıda, ilgili kurumlarımızca önerilerimiz hakkında AB Komisyonu heyetine ayrıntılı bilgi sunulmuş, ayrıca bazı teknik düzenlemelerde atılabilecek adımlar hakkında görüşler paylaşılmıştır.

Komisyon’la teknik çalışmaların önümüzdeki dönem sürdürülmesi konusunda mutabakata varılmıştır."

Kaynak: ajanslar