Türkiye 5G'ye ne zaman geçecek? Dünyada ilk mi olacağız?

Türkiye 5G'ye ne zaman geçecek sorusu teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. 5G'de dünyada ilk mi olacağız sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

4G teknolojisinin dünyada kullanılmayan başlanmasının ardından 5G çalışmaları da yapılmaya başlanmıştı. Türkiye 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren 4.5G'yi kullanmaya başlayan ülkeler arasında yer almıştı. Şimdi teknoloji meraklılarının ve vatandaşların aklına gelen soru Türkiye 5G'ye ne zaman geçecek sorusu oluyor. 5G'ye ne zaman geçileceğine dair henüz kesin bir tarih verilmedi. 2020 yılında 5G'ye geçileceği söylentiler arasında yer alıyor. Peki 5G'de dünyada ilk mi olacağız? Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuyla ilgili 2020’de 5G teknolojisini Dünya ile birlikte aynı anda Türkiye’de de kullanılmaya başlanacağının müjdesini verdi.

TÜRKİYE 5G'YE NE ZAMAN GEÇECEK?

İnsanlar Türkiye 5G'ye ne zaman geçecek sorusuna yanıt bekliyor. Türkiye'de kullanmakta olan 4.5G’den 20 kat daha hızlı olacağı konuşulan 5G'ye ne zaman geçileceği merak konusu oldu. 5G teknolojisinin 20 kat daha hızlı olacağını duyan vatandaşlar 5G teknolojisinin ülkemize ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Bakan Arslan yaptığı açıklamada 5G teknolojisine 2020'de geçileceğini belirtti.

5G TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELECEK?

Bir televizyon programına konuk olan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’de 4.5G’yi kullanan yaklaşık 51 milyon kullanıcı bulunduğunu ve 5G konusunda da artık dünya ülkelerinin peşinden gitmeyi değil, dünya ile eş zamanlı olarak uygulamayı ve gerektiğinde yurt dışına ihraç edecek hale gelebilmeyi hedeflediklerini belirtti. 5G teknolojisinin ülkemizde uygulamaya girmesi ile birlikte endüstri uygulamalarının çok daha gelişeceğini ve akıllı ulaşım sistemleri için çalışmaların hızlanarak uygun bir altyapı kurulacağını vurgulayan Bakan Arslan, 2020’de 5G teknolojisini Dünya ile birlikte aynı anda Türkiye’de de kullanılmaya başlanacağının müjdesini verdi.

5G ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Ülkemizde hali hazırda kullanmakta olduğumuz 4.5G’den 20 kat daha hızlı olacağı iddia edilen 5G'nin içindeki "G" harfi, "generation" yani nesil anlamına gelmektedir. 5G, 4G LTE'yi kaldığı yerden devam ettirecek ve telefon görüşmeleri, SMS, web'de gezinti gibi bildiğimiz işlevlerin yanına yüksek bir veri aktarım hızı ekleyecek. 5G ile Ultra HD çözünürlüğündeki videoları indirmek ve karşıya yüklemek, daha hızlı olacak. İnternete bağlı binlerce cihaz hayali de 5G ile birlikte gerçek olabilecek.

5G'DE DÜNYADA İLK Mİ OLACAĞIZ?

5G teknolojisinin ülkemizde uygulamaya girmesi ile ilgili Bakan Arslan, 2020’de 5G teknolojisini Dünya ile birlikte aynı anda Türkiye’de de kullanılmaya başlanacağının müjdesini verdi. 5G teknolojisinin ilk etapları Amerika'da uygulanacak. İlk etapta 3 eyalet bu teknolojiyi kullanacak. Bu eyaletlerden ikisi ABD’nin Teksas bölgesinde bulunan Dallas ve Waco iken, diğeri Atlanta eyaletinin merkezi olan Georgia metropolünde kullanılmaya başlanacak.

Kaynak: AjansHaber