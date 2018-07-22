Türkiye 26 milyon ton hava yükü taşıdı

Türkiye'de bulunan tüm havalimanlarından 2007-2017 yılları arasında icra edilen geliş-gidiş seferlerinde toplam 26 milyon 456 bin 916 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki tüm havalimanlarından yapılan seferlerle taşınan bagaj, kargo ile postadan oluşan yük miktarı yıllara göre artış gösterdi.

TAŞINAN YÜK MİKTARI YÜKSELDİ

Türkiye havalimanlarından iç ve dış hat seferleriyle taşınan yük, 2007'de 1 milyon 447 bin 603 tonken 2008'de 1 milyon 644 bin 14'e yükseldi.

Havalimanları merkezli uçuşlarla taşınan yük miktarı 2009'da 1 milyon 726 bin 345, 2010'da 2 milyon 21 bin 76, 2011'de 2 milyon 249 bin 473 , 2012'de 2 milyon 249 bin 133 ton olarak hesaplandı.

Hava yoluyla 2013 yılında 2 milyon 595 bin 317 ton yük taşınırken, bu miktar 2014'de 2 milyon 893 bine çıktı.



Türkiye'deki havalimanlarından seferlerle nakledilen bagaj, kargo ile posta yükü 2015'ten itibaren 3 milyon tonu aştı. Söz konusu yılda (2015) Türkiye'ye yapılan geliş-gidiş seferleriyle taşınan yük miktarı 3 milyon 72 bin 830 ton olarak belirlendi. Taşınan yük, 2016'da ise 3 milyon 76 bin 914 tona yükseldi.

GEÇEN YIL REKOR KIRDI



Türkiye'deki havalimanı odaklı seferlerle taşınan yük miktarı geçen yıl yeni bir rekor kırdı.

Tüm havalimanlarından, 3 milyon 481 bin 211 ton hava yükü 2017'de gerçekleştirilen seferlerle taşındı.

Buna göre, 2007 ile 2017 arasında Türkiye'deki havalimanları odaklı geliş-gidiş seferleriyle 26 milyon 456 bin 916 ton bagaj, kargo ile posta yükü taşındı. 11 yıllık dönemde nakledilen yükün 7 milyon 276 bin 264'ü iç hat, 19 milyon 180 bin 652'si ise dış hat seferleriyle gerçekleştirildi.

Kaynak: AA