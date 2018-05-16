Turkcell Sahur Ramazan kampanyası 2018 - Bedava internet nasıl yapılır?

Turkcell Sahur Ramazan kampanyası 2018 yılı Ramazan ayında mobil kullanıcıların ilgi odağı oldu. Bedava internet nasıl yapılır sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

Turkcell GSM operatör şirketi Ramazan ayına özel kampanyalar yapmaya başladı. Firma Ramazan'a özel kullanıcılarına sunduğu paketleri açıklamaya başladı. Turkcell Sahur Ramazan kampanyası 2018 ile ilgili vatandaşlar bilgi almak istiyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda operatör şirketleri insanlara Ramazan ayında bedava internet ve konuşma hakkı hediye etmeye devam ediyor. Operatör şirketlerinden Turkcell bu konuyla ilgili bir paketi kullanıcılarına sundu. Kullanıcılar şimdi bedava internet nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak ediyor. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

TURKCELL SAHUR RAMAZAN KAMPANYASI 2018

Mobil operatör devi Turkcell sahur ramazan kampanyası 2018 yılı mayıs ayında mobil hat kullanıcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. SIM kartı 4.5G uyumlu Turkcell kullanıcıları BiP uygulaması keşfet platformu üzerinden 4.5G Ramazan Kampanyası servisini takip ederek internet paketlerini ikiye katlıyor.

Kampanyaya Nasıl Katılırım?



Her kampanyanın farklı bir katılım şekli bulunmaktadır. Kısa mesaj yolu ile BiP Messenger üzerinden ya da Turkcell müşteri hizmetlerine katılım işlemlerinizi çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Katılım Koşulları Nedir?

Birden fazla kampanya bulunduğu için her kampanyanın katılım koşulu farklıdır. Fakat genel şartlara baktığımızda Turkcell müşterisi olmak yeterlidir. Başka karşılamanız gereken genel bir koşul bulunmamaktadır.

Turkcell Ramazan Kampanyasını Nasıl İptal Edilir?



Turkcell Ramazan kampanyası 2018‘i iptal etmek mi istiyorsunuz? 0532 532 00 00’a telefon edip müşteri hizmetlerine bağlanıp yetkili kişiye iptal talebinizi ileterek kısa bir sürede hediyenizi iptal edebilirsiniz. Turkcell Online İşlemlere telefon numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak da iptal işlemlerinizi kısa bir sürede halledebilirsiniz.



BiP Messenger uygulamasını cep telefonunuza App Store ya da Play Store üzerinden indirip sonrasında 15 arkadaşınıza mesaj atarak bir hafta kullanabileceğiniz 1 GB bedava internet kazanabilirsiniz.

Sahur 2 GB Bedava İnternet Kampanyası



Ramazan ayı boyunca BiP Messenger üzerinden 5 mesaj atan herkes gece 02.00 ile 06.00 saatleri arasında geçerli 2 GB kazanıyor.

Kalan Kullanımlarımı Nasıl Öğrenirim?

Gelen onay mesajının ardından kazandığınız faydaları kullanmaya başlayabilirsiniz. Kazandığınız bu kullanım haklarınız bittiğinde size kısa mesaj yolu ile bilgi verilir. “KALAN” yazıp 2222’ye ücretsiz kısa mesaj göndererek ya da Hesabım uygulamasına giriş yaparak kullanım haklarınızı öğrenebilirsiniz.

Kaynak: AjansHaber