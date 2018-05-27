Turkcell Çatlat Kazan kampanyası ile bedava internet dağıtıyor!

Turkcell Çatlat Kazan kampanyası ile bedava internet dağıtıyor. İnsanlar şimdi Turkcell Çatlat Kazan kampanyası ile ilgili araştırma yapıyor. Detaylar Ajanshaber.com'da.

Ramazan ayının gelmesiyle birçok operatör insanlar bu mübarek ayda uygun kampanyalar ya da hediyeler sunmaya başladı. Turkcell bu operatörlerin başında yer alıyor. Turkcell son olarak Turkcell Çatlat Kazan bedava internet tarifesini kullanıcılara sundu. Turkcell Çatlat Kazan kampanyasının içinde 1 GB, 2 GB, 3 GB ve 4 GB seçenekleri de yer alıyor. Turkcell faturalı ve hazır kartlı kullanıcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. İnsanlar Turkcell Çatlat Kazan bedava internet kampanyasına nasıl katılırım sorusunu sıkça sormaya başladı. Bizde bu haberimizde sizlere Turkcell Çatlat Kazan kampanyasıyla ilgili bilgi vereceğiz.

TURKCELL ÇATLAT KAZAN KAMPANYASI İLE BEDAVA İNTERNET

Turkcell Çatlat Kazan Bedava İnternet Hediye Kampanyası şimdi mobil hat kullanıcıları tarafından merak ediliyor. İnsanlar bedava internet kazanmak için internetten araştırma yapıyor. Hemen sizde yumurta çatlat kazan yapabilirsiniz. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

TURKCELL ÇATLAT KAZAN BEDAVA İNTERNET NASIL YAPILIR?



Turkcell geliştirdiği yeni GNÇ uygulamasını kullanmaya başlayan abonelerine haftalık hediyeler sunuyor. Bu hediyeler de internet ya da konuşma hakkı gibi seçenekler yer almaktadır. Turkcell bununla birlikte birbirinden güzel ve sürprizli başka hediyelerde kazandırıyor.

Sizde GNÇ’li abonelere özel GNÇ Çatlat Kazan kampanyası detaylarını öğrenin ve hemen birbirinden güzel hediyelerinizi alın. Üstelik bu fırsattan her hafta seçili günlerde iki kez faydalanabilir ve sürekli olarak hediyeler kazanabilirsiniz.

TURKCELL ÇATLAT KAZAN KAMPANYASINA KİMLER KATILABİLİR?



Turkcell’in yenilenmiş GNÇ uygulamasını telefonunuza indirerek ve ardından uygulamaya haftalık olarak giriş yaparak katılım işlemlerinizi halledebilirsiniz. Her hafta giriş yaptığınızda yumurtayı çatlatarak birbirinden güzel hediyeler kazanabilirsiniz.

KATILIM ŞARTLARI

Bu fırsattan faydalanmak için aranılan tek şart GNÇ’li olma şartıdır. Eğer GNÇ’li değil iseniz hemen 2222’ye TC numaranızı yazıp ücretsiz kısa mesaj atarak GNÇ’li olabilir ve kampanyadan faydalanmaya başlayabilirsiniz. Web sitesi yolu ile tüm iptal işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

KAMPANYADA YER ALAN PAKETLER

Kampanya yeni aktif olduğu için tam olarak hediye içeriğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ama kampanya başlığından da anlaşılacağı gibi öncelikli olarak internet kullanım bol bol hediye edilecektir. Kampanyadan 31 Aralık 2018 tarihine kadar faydalanabilirsiniz. Kampanyadan kazandığınız kullanım hakları kullanılabilir olduğunda size kısa mesaj yolu ile bilgi verilecektir. Kullanım haklarınızı “KALAN” yazıp 2222’ye ücretsiz kısa mesaj atarak öğrenebilirsiniz.

Kaynak: AjansHaber