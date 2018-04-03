TürkAkım'ın ilk hattı 10 Mayıs'tan önce tamam

Gazprom Başkanı Miller, TürkAkım doğalgaz projesine ilişkin, "Projede inşaat takvim doğrultusunda ilerliyor. İlk hattın inşası 10 Mayıs’tan önce tamamlanacak." dedi.

Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, TürkAkım doğalgaz projesinde inşaatın takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, “Projede ilk hattın inşası 10 Mayıs’tan önce tamamlanacak.” dedi.

Miller, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına katılmak üzere bulunduğu Ankara’da, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TürkAkım’ın birinci hattı için bugüne kadar 827 kilometrelik boru döşendiğini belirten Miller, “Projede inşaat takvim doğrultusunda ilerliyor. İlk hattın inşası 10 Mayıs’tan önce tamamlanacak. Sonrasında ise doğalgaz alım terminali ve ikinci hattın inşası gerçekleştirilecek.” diye konuştu.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.





