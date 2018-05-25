Türk ve KKTC bayraklarını indirmeye çalışmıştı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Türk ve KKTC bayraklarını indirmeye çalışan iki kişi tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Türk ve KKTC bayraklarını indirmeye çalışan iki kişi tutuklandı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önündeki anıtta yer alan bayraklar iki kişinin saldırısına uğradı.

Bunun üzerine elçilikte görev yapan askerler duruma anında müdahale etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, elçiliğe karşı bir provakasyon ihtimaline karşı kısa süreli acil durum ilan etti.

Çevik kuvvete bağlı ekipler bölgede kısa süre nöbet tutarken, bayrakları indirmek isteyen iki kişi tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA