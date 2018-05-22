Türk uçağı Suudi Arabistan’da tehlike atlattı
Suudi Arabistan Havayolları’nın kiraladığı Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 tipi uçakta ön dikmesinde teknik bir arıza meydana geldi
Suudi Arabistan Havayolları’nın kiraladığı Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 tipi uçakta ön dikmesinde teknik bir arıza meydana geldi. Yolcular tahliye botları ile tahliye edildi
Suudi Arabistan Havayolları’nın Onur Air’den kiraladığı Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 tipi uçakta ön dikmesinde teknik bir arıza meydana geldi.
SV3818 sefer sayılı TC-OCH tescilli uçağın pilotu bunun üzerine Cidde Havaliman’na inme kararı aldı.
Uçak Havalimanı’na ön dikmeleri açılmadan burun üzerine indi. Yolcular tahliye botları ile tahliye edilirken yaralanan olmadı.
Kaynak: Haberturk