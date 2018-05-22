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22 Mayıs 2018 00:11 | Son Güncelleme: 22 Mayıs 2018 00:12

Türk uçağı Suudi Arabistan’da tehlike atlattı

Suudi Arabistan Havayolları’nın kiraladığı Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 tipi uçakta ön dikmesinde teknik bir arıza meydana geldi

Türk uçağı Suudi Arabistan’da tehlike atlattı

Suudi Arabistan Havayolları’nın kiraladığı Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 tipi uçakta ön dikmesinde teknik bir arıza meydana geldi. Yolcular tahliye botları ile tahliye edildi

Suudi Arabistan Havayolları’nın Onur Air’den kiraladığı Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 tipi uçakta ön dikmesinde teknik bir arıza meydana geldi.

SV3818 sefer sayılı TC-OCH tescilli uçağın pilotu bunun üzerine Cidde Havaliman’na inme kararı aldı.

Uçak Havalimanı’na ön dikmeleri açılmadan burun üzerine indi. Yolcular tahliye botları ile tahliye edilirken yaralanan olmadı.


Kaynak: Haberturk

Etiketler: Suudi Arabistan havayollafrıuçak kazası


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