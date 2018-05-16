Türk Telekom Sahur Ramazan kampanyası 2018 - Bedava internet nasıl yapılır?

Türk Telekom Sahur Ramazan kampanyası 2018 yılı Ramazan ayında kullanıcıların ilgisini çekiyor. Bedava internet nasıl yapılır sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

GSM operatör şirketi Türk Telekom Ramazan ayına özel kullanıcılarına sunduğu paketleri açıklamaya başladı. Vatandaşlar Türk Telekom Sahur Ramazan kampanyası 2018 ile ilgili daha kapsamlı bilgi almak istiyor. Ramazan ayının gelmesiyle her operatör şirketi kullanıcılarını memnun etmek için farklı paketler yapmaya başladı. Bu operatör şirketlerinin başında Türk Telekom firması yer aldı. Türk Telekom sunduğu fırsatlarla kullanıcılarını Ramazan ayında mutlu etmek için uğraşıyor. Sahur dönemini kapsayacak bu hediyeler için kullanıcılar bedava internet nasıl yapılır sorusunu sormaya başladı.

TÜRK TELEKOM SAHUR RAMAZAN KAMPANYASI 2018

Türk Telekom sahur ramazan kampanyası 2018 yılı mayıs ayında mobil hat kullanıcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Ramazan ayında Türk Telekom firması Sahur Kampanyası adında bir kampanya sundu. Türk Telekom kullanıcıları Sahur dönemi boyunca 10GB internet ve Türk Telekom mobil hatlarla 1000 dakika hediyelerini alacak.

BEDAVA İNTERNET NASIL YAPILIR?

Türk Telekom kullanıcıları SAHUR yazıp 5555 'e göndererek bedava internet ve konuşma hakkına sahip olacak.

Katılım Koşulları Nelerdir?

Bu fırsattan faydalanmak için herhangi bir katılım şartını yerini getirmeniz gerekmemektedir. İsteyen tüm bireysel faturalı ya da hazır kartlı mobil aboneler katılım sağlayabilirler. Herkesin faydalanabileceği bir fırsattır.

Nasıl İptal Edebilirim?

444 1 444’e telefon edip müşteri temsilcisi ile iptal işlemlerinizi konuşabilir ve sonrasında iptal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Online kanallar üzerinden de iptal işlemlerinizi gerçekleştirmeniz mümkündür.

Türk Telekom 10 GB Sahur Paketi



Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 02.00 ile 06.00 saatleri arasında yurt içi kullanımlarda abonelerin ücretsiz olarak internet kazanabilecek. Türk Telekom 10 GB Sahur kampanyası ile Ramazan ayına özel bedava internet kazanmak için “SAHUR” yazıp “5555”e mesaj gönderin. Ayrıca operatör içi 1.000 dk konuşma paketide yanında ücretsizdir.

Kampanya Hakkında Detaylar

Kampanya aktif olduğu takdirde size kısa mesaj ile bilgi verilecektir. Kullanım haklarınızı 5555’e “SAHUR” yazıp göndererek kullanım haklarınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ramazan boyunca bu fırsattan faydalanmaya devam edebileceklerdir. Eğer bu kampanya size yetersiz geldiyse daha fazlası için AVEA bedava internet makalemize bakabilirsiniz arkadaşlar. Bilgi paylaştıkça çoğalır.

Kaynak: AjansHaber