Türk şirketlerde #ABDyereklamverme çağrısı karşılık buldu!

ABD'nin Türkiye'ye yönelik saldırgan tavrının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da başlatılan FOX'a ve ABD'li firmalara destek veren Türk şirketlere #ABDyereklamverme çağrısı karşılık buldu.

FETÖ ve casusluktan dolayı rahip Brunson hakkında verilen ev hapsi kararının ardından ABD, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları aldı.

#ABDYEREKLAMVERME KARŞILIK BULDU

Yaptırım kararlarıyla da yetinmeyen ABD Başkanı Donald Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden de Türkiye'ye yönelik saldırgan tavır sergiledi. ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı ekonomik savaşın ardından Twitter'da #ABDyereklamverme etiketiyle Türk şirketlerin boykot yapması istendi.

Gündem 13 Ağustos 2018 16:50 Sosyal medyada yankı uyandıran 'ABD'ye reklam verme' kampanyasıABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomi görünümlü siyasi operasyonuna sosyal medyadan büyük tepki geldi. Vatandaşlar 'ABD'ye reklam verme' etiketi altında çağrıda bulundu.

ABD'li işadamı Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV ve ABD’li firmalar Google, Facebook, Youtube, Twitter ve Instagram’a ayrılan reklam bütçelerinin kaldırılması istendi. Bu boykot çağrısına bazı firmalar kayıtsız kalmadı.

ABD İÇİN BOYKOT KARARI ALAN FİRMALAR

*Türk Telekom

*Vakıf emeklilik

*Biruni

*Boydak

*KuveytTürk

*Emlak Konut

*Filli Boya

*Türksat

Kaynak: Ajanslar