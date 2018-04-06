MEHMETÇİKLERİMİZ TERÖRİSTLERE ACIMADI

TSK'nın Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda 8 terörist ölü olarak ele geçirilirken, 1 Mehmetçik yaralandı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pülümür kırsalında MİT ve Jandarma'nın koordinasyonundaki çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada 8 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.





Açıklamanın devamında ise çıkan çatışmada 1 askerin kolundan vurularak yaralandığı ve operayonun devam ettiği bildirildi.

Edindilen bilgiye göre, yaralann asker dün gece operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ’da bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak: Ajanslar