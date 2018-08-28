Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırına askeri sevkiyatlarına devam etti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat ile Münbiç bölgesinin karşısına askeri sevkiyatlarına devam etti.

Suriye'deki terör örgütlerine açık bir şekilde destek veren Amerika, beslediği teröristleri Tel Rıfat ve Münbiç'te koruma altına aldı.

Bölgede güvenliği sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ekipler ise askeri sevkiyatlarla destekleniyor.

TANKLAR, ASKERİ ARAÇLAR..



Son olarak Kilis'teki sınır karakollarına askeri sevkiyat sağlandı.

Tel Rıfat ve Münbiç'in bölgesine; tanklar, askeri araçlar gönderildi.

Sevkiyatlar; Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden yapıldı.



DEVAMI GELECEK



Sınır hattında yoğunşuk yaşanırken sevkiyatların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar