Türk pilotlar Yunan komutanların aklını aldı!
Türk pilotlar Yunan komutanların aklını aldı! Korkudan böyle saçmaladılar.
Türk F-16’ları Yunanlı komutanları korkuttu
Paylaş Yunanistan’da dünkü gündem, Ege’de uçan ve içinde Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte 16 üst düzey komutanın olduğu CH-47 Chinook helikopterinin Türk F-16’ları tarafından yakından takip edilmesi oldu.
Rodos Adası’ndan kalkan Yunan helikopteri, Yunanlılara göre ‘kendi’, ancak uluslararası anlaşmalara göre de açık deniz üzerinde uçuşu sırasında Dalaman’dan kalkan iki adet F-16 uçağımız bölgeye sevk edildi.
CH-47 helikopterine 800 metre yaklaşan ve hedefi teşhis eden uçaklarımız, Dalaman’a dönerek indi. Türk uçaklarının CH-47’ye yaklaşmaları üzerine Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait 115’inci Filo’nun F-16’ları kaldırıldı.
Yunanlılar aynı gün içinde Türk uçaklarının hava sahasını 21 kez ihlal ettiğini, bu uçuşların silah yüklü uçaklar tarafından yapıldığını iddia etti.
Kaynak: Ajanslar