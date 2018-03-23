Türk pilotlar Yunan komutanların aklını aldı!

Türk pilotlar Yunan komutanların aklını aldı! Korkudan böyle saçmaladılar.

Türk F-16’ları Yunanlı komutanları korkuttu

Paylaş Yunanistan’da dünkü gündem, Ege’de uçan ve içinde Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte 16 üst düzey komutanın olduğu CH-47 Chinook helikopterinin Türk F-16’ları tarafından yakından takip edilmesi oldu.

Rodos Adası’ndan kalkan Yunan helikopteri, Yunanlılara göre ‘kendi’, ancak uluslararası anlaşmalara göre de açık deniz üzerinde uçuşu sırasında Dalaman’dan kalkan iki adet F-16 uçağımız bölgeye sevk edildi.

CH-47 helikopterine 800 metre yaklaşan ve hedefi teşhis eden uçaklarımız, Dalaman’a dönerek indi. Türk uçaklarının CH-47’ye yaklaşmaları üzerine Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait 115’inci Filo’nun F-16’ları kaldırıldı.

Yunanlılar aynı gün içinde Türk uçaklarının hava sahasını 21 kez ihlal ettiğini, bu uçuşların silah yüklü uçaklar tarafından yapıldığını iddia etti.

Kaynak: Ajanslar