Türk Öğrencilere Malta'da İş Fırsatı

Yurt dışına çalışmak için gitmeyi amaçlayan Türk vatandaşları için Malta’dan müjdeli bir haber geldi.

Pek çok genç öğrenci ve öğrenci adayımızın hayallerini süsleyen yurt dışında çalışma fırsatı, artık Malta dil okulları bünyesinde mümkün olacak. Schengen bölgesinde yer alan Malta Adası’nda uzun süreli dil programlarından birine yazılan öğrencilere akabinde Malta’da çalışma olanağı sunuluyor. Böylelikle dil öğrenmek adına Malta’yı ziyaret eden öğrenciler, yeni bir hayatın kapılarını aralıyorlar.

Yurt dışına eğitim almak veya dil öğrenme amacıyla giden Türk vatandaşları için gidilen ülkede tutunmak ve iş fırsatı kovalamak her zaman yurt dışı macerasının en zorlayıcı kısmı olmuştur. Bazı ülkeler çalışma vizesi veya vatandaşlık haklarına sahip olmayan kimselere iş olanağı sağlamak konusunda tereddüt etmekte, bazıları ise bu olasılığı değerlendirmeye bile almamaktadır. Her yıl binlerce Türk öğrencisi, yurt dışında lise, üniversite, yüksek lisans veya doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra vize tarihlerinin bitişine kadar aylarca yurt dışı iş imkanlarının peşinden koşmakta, çoğu ülkedeki katı sponsorluk kuralları nedeniyle tek gün dahi çalışamadan Türkiye'ye dönmektedirler.

Malta her yaştan öğrenci için cezbedici bir adres

Malta'da yürürlüğe giren yeni uygulama ile Türk vatandaşlarının bu alandaki stresi ve yükü bir hayli azalacak gibi görünüyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında yer alan Malta, yapılan yeni değişiklikler ile Malta dil okullarında dil eğitimi alan öğrencilere uzun süreli bir staj imkanı tanıma kararı aldı. Buna göre Malta Adası sınırları içerisinde 32 hafta veya daha uzun süreli bir dil kursuna yazıldığınız takdirde, 3 aya varan bir yurt dışı staj deneyiminden faydalanma şansına sahip oluyorsunuz.

Sıra dışı kültürü, renkli plajları ve olağanüstü iklimiyle göz kamaştıran Malta'nın yurt dışı staj imkanından faydalanabilmek adına en az B2 İngilizce seviyesine (orta seviye - intermediate) sahip olmanız şart koşulmuş durumda. Bunun nedeni ise Malta’nın ana dilinin Maltacanın yanı sıra İngilizce de olması. Bu dil seviyesine sahip olduğunuzu kanıtlayan bir belgeyi TOEFL, IELTS, EF SET gibi dünyaca kabul gören yabancı dil sınavları ile elde etmeniz mümkün. Ayrıca Malta’da katılacağınız dil programında başarılı olduğunuz takdirde de bu belgeyi elde edebileceksiniz.

Malta; okumak, çalışmak ve yaşamak için eşi bulunmaz bir ülke

Malta Adası’nda dil eğitimi görmenin avantajlarından birisi de size Schengen öğrenci vizesi (Avrupa Birliği vizesi) sağlayacak olmasıdır. Dil kursu süreciniz boyunca size tüm Avrupa ülkelerinde (Birleşik Krallık hariç) serbest dolaşım hakkı vadedecek Avrupa öğrenci vizesi ile yurt dışı staj olanağı birleştirildiğinde, Malta’da İngilizce öğrenmek çok daha cazip bir seçenek haline geliyor. Son araştırmalara göre dünyanın en mutlu 25 ülkesi arasında gösterilen Malta, Avrupa’da çalışma ve yaşama imkanlarını kırmızı halı ile önünüze seriyor.

EF Education First yurt dışı dil kursları ve akademik ile kültürel değişim programlarında dünya lideridir. 1965 yılında İsveç’te kurulan şirket, hedefini “daha iyi bir dünyayı eğitim ile inşa etmek” olarak belirlemiş ve günümüzde 53 ülkede hizmet veren 500’den fazla okul ve ofis ile dünyanın en geniş özel eğitim ağına ulaşmıştır.