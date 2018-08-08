Türk heyeti ABD'de: İlk açıklama geldi!

ABD ve Türkiye arasındaki temas trafiğinde yeni bir gelişme var.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'a giden dokuz kişilik Türk heyetinin bakan yardımcısı John Sullivan ile bugün görüeşceğini duyurdu.

Adalet, Enerji ve Dışişleri bakanlıklarından üçer kişinin bulunduğu Türk heyetine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.