Türk heyeti ABD'de: İlk açıklama geldi!
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin bugün bakan yardımcısı John Sullivan ile görüşeceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin bugün bakan yardımcısı John Sullivan ile görüşeceğini duyurdu.
YENİ GELİŞME
ABD ve Türkiye arasındaki temas trafiğinde yeni bir gelişme var.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'a giden dokuz kişilik Türk heyetinin bakan yardımcısı John Sullivan ile bugün görüeşceğini duyurdu.
Adalet, Enerji ve Dışişleri bakanlıklarından üçer kişinin bulunduğu Türk heyetine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.
Kaynak: Ajanslar