Türk halkının boy ortalaması kaç santim?

100 yıllık ortalamaya bakıldığında dünyanın en uzun boylu erkekleri Hollandalı, kadınları ise Letonyalı fakat işler değişmeye başlıyor. Türkler boyları en çok uzayan halklar arasında yerini almışken güncel olarak Türk halkının boy ortalaması kaç santim?

Dünya üzerinde halkların boy ortalamaları değişiyor. Londra Kraliyet Üniversitesi araştırması son yüz yılda insanların boy ortalamalarında 10-15 santim kadar uzama olduğunu açıkladı. Peki bu yıllar süren değişimde ne oldu, Türk halkının boy ortalaması kaç santim oldu?

Türk halkının boy ortalaması kaç santim?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre 2010 yılı itibarıyla Türklerin boy ortalaması erkeklerde; 172,6 santim kadınlarda; 161,4 santim olarak kayıtlara geçti. Ortalama kilo ise erkeklerde 75,8, kadınlarda 66,9 kilogram düzeyinde olduğu biliniyor.

Türk insanının boy ve kilosuna yaş gruplarına göre bakıldığında ise ortalama boy, genç ve orta yaşlı nüfusta ülke ortalamasının üzerinde olduğu gözüküyor. Ortalama boy 15-24 yaş grubunda 167,5 santim, 25-34 yaş grubunda 168,8 santim ve 35-44 yaş grubunda ise 167,8 santim olarak hesaplandı.

Ortama kilo ise 15-24 yaş grubunda 62,3 kilogram, 35-24 yaş grubunda ise 70,5 kilogram oldu. Ortalama kilo 75 yaş ve üzerindeki grup hariç diğer yaş gruplarında ise Türkiye ortalamasının üzerinde belirlendi.

ERKEKLER KADINLARDAN 10 SANTİM DAHA FAZLA UZUYOR

Ergenlik döneminde kadınların ve erkeklerin gelişim süreci farklılaşır. Bununla beraber boy, kilo olarak da kadın ve erkek arasında oldukça fazla fark gözükür. Kadınlarda ergenlik erkeklerden 2 sene kadar önce başlar ve biter. Kadınlar ergenliklerinde yaklaşık olarak 20-25 santim kadar boy atarken erkekerde bu sayı 25-30 santim ve üstüne kadar çıkabiliyor. Bu da erkek ve kadın arasında boy farklı oluşmasını sağlıyor.

EN UZUN BOYLU HALK AVRUPALILAR

187 ülkeden 100 yıllık verilerin incelendiği araştırma en uzun boylu halkların Avrupalılar olduğunu gösteriyor. Ancak uzun vadede Asyalı toplumların da üst sıraları zorlayabileceği görülüyor. Zira son 100 yılda Çinlilerin boyu ortalama 11 cm uzamış, ABD'de ise bu rakam 6 cm’de kalmış durumda. Güney Koreli kadınların ortalama boyunun ise 100 yılda 20 cm arttığı belirtiliyor.

DÜNYANIN EN UZUN İNSANI SULTAN KÖSEN

Yeryüzünde yaşadığı bilinen en uzun boylu insan Sultan Kösen 2 metre 51 santimetre'dir. Aynı zamanda 27,5 cm ile yeryüzünün “en büyük ellerine” ve 36,5 cm ile “en büyük ayaklarına” da (60 numara ayakkabı) sahiptir. Aşırı uzun boylu oluşunun sebebi hipofiz bezindeki aşırı büyüme hormonu salgılayan bir tümöre bağlıdır. Ailesiyle birlikte yaşayan Sultan Kösen'in ailesindekilerin boy ortalaması normal seviyededir.

Kaynak: AjansHaber